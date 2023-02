Swedbank tõstab rahakoguja hoiuseintresse

Rahakogujaga on võimalik koguda nii kaardiga makstes kui ka ise ülekandeid tehes. Kui maksete ümardamise funktsioon on aktiveeritud, siis iga kaardimakse puhul laekub Rahakoguja kontole ostusumma ja järgmise euroni ümardatud summa vahe. Selleks et kogumine edeneks veel kiiremini, on võimalik sõlmida ka püsikorraldus, lisaks on võimalik Rahakoguja kontole endale sobivas tempos igal ajal täiendavalt raha juurde kanda. Intressi arvestatakse iga päeva lõpus kontojäägilt ja makstakse kliendile iga kolme kuu tagant pärast Rahakoguja avamist.

«Rahakoguja on enda kasuks tööle pannud üle 135 000 inimese, kelle portfellide kogumaht on ligi 140 miljonit eurot. Kaardimaksete pealt kogub raha 85 protsenti, lisaks on püsikorralduse sõlminud 35 protsenti klientidest. Ühekordseid täiendavaid makseid teeb Rahakogujasse pea 23 protsenti kliente. Just endale sobival viisil ja kiirusel kogumine on see, mis viib ka kõige paremate tulemusteni, ning intressilt teenimine aitab sel teekonnal kaasa,» sõnas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.