Graafik ⟩ Eesti oma pankade kasumid kerkivad nagu pärmitainas

Coop Panga kasum kasvas mullu neljandas kvartalis aastaga 98 protsenti, LHV oma aga 26 protsenti. Öeldakse, et pangad on nagu majanduse võimendusega peegeldajad. Praegu näib aga, et need pangad tegutsevad mingisuguses teises Eestis.

Üks suur pankade kasumikasvu põhjus lisaks laenuportfelli kosumisele on tõusnud intressimarginaal. Pangad teenivad tänu euribori tõusule laenudelt palju enam, kui maksavad hoiustele. Kuigi võib tunduda, et kuue kuu euribor on tõusnud juba kolme protsendini ja palju seal enam tõusuruumi on, tasub meeles pidada, et kogu rahaturu baasintressimäära kerkimine pole veel pankade kasumisse jõudnud.