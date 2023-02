Kui Merko Ehitus esines tuntud headuses ja kasvatas kasumit, siis Nordecon raputas maha ärikahjumi ja teenis ärikasumi. See on ettevõttele vaata et ülioluline. Muidu on küll võidetud tellimusi ja tehtud tööd, aga omanikele pole kasumi näol midagi tulnud. Nüüd on tekkinud lootus, et olukorra paranedes pudeneb ehk midagi ka aktsionäridele.