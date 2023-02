Balti ettevõtete ees võib seista halb üllatus

Seevastu Nordeconi aktsia kukkus enam kui 5%, kuid enne tulemusi avaldati mitme suure lepingu saamise teated, mis viskas enne aktsia hinna üles. Võimalik, et osad investorid eelistasid võtta kasumit.

«Üldiselt aeglustub enamus maailma maades majanduskasv, kuid me pole seni näinud olulist ettevõtete tulemuste halvenemist. Näiteks seni S&P 500 indeksisse kuuluvatest tulemused avaldanud ettevõtetest teatasid 72% käibekasvust ja 60% puhaskasumi suurenemisest,» ütles ta. «Eks tulemused on seinast seina, olenevalt sektorist ja ettevõtte-spetsiifilistest oludest. Ettevõtete võime kõrge inflatsiooni tingimustes kasvanud kulusid klientide kaela lükata erineb.»

Tema sõnul on hea näide Balti jaekaupmehed. Mõnikord väheneb koguseline müük, kuid käive ikka kasvab. See on siiski ohtlik, sest kui klientide ostujõud kuivab kokku, võib olla tulemuseks kõrge kulude baas ja kukkuv käive.