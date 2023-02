Balti börsid kuulutasid välja parimate investorsuhetega ettevõtted - lõunanaabrid tegid laua üsna puhtaks

«Juba 15. korda tunnustame Nasdaq Baltic Awardsi raames Balti börsiettevõtteid, et tõsta esile investorsuhetesse ja läbipaistvusesse panustamise olulisust. Hindamistulemused kinnitavad, et Balti börsiettevõtete investorsuhtlus on aasta aastalt paremaks muutunud,» ütles Nasdaq Baltic Awardsi hindamiskomisjoni esimees Geoffrey Mazullo. «Olen veendunud, et investorsuhetesse panustamine loob aktsionäridele pikaajalist väärtust.»