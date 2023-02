Kuidas rikastuda nafta hinnatõusu või -langusega?

Lisaks nafta füüsilisele ostmisele ja müümisele, on investoril võimalik hinnaliikumisest osa saada läbi finantsinstrumentide. Professionaalsed turuosalised kauplevad naftaga seotud tuletisinstrumentidega (peamiselt futuurid ja optsioonid), mis üldjuhul ei ole tavainvestorile kättesaadavad ega ole sobilikud oma riskitaseme poolest. Olgugi, et esineb spekuleerimist, on tuletisinstrumentide peamine eesmärk siiski pakkuda turuosalistele nafta hinnariski maandamise võimalust – näiteks saab ettevõte enda naftatoodangu müügihinna tulevikuks fikseerida, vältimaks kahjumit naftahinna langemise korral.

Saamaks osa laiemast ringist ettevõtetest korraga, et hajutada oma riske ning vältida üksikaktsiate valimise vaeva, on investoril võimalik osta endale mitmeid ettevõtteid sisaldavaid börsil kaubeldavaid fonde ehk ETFe. Järgnevalt on väljatoodud varade mahult suurimad naftahinnaga seotud ETFid, mille hulgas on nii naftahinna tõusule kui langusele panustavaid, nii võimenduseta kui võimendusega fonde.