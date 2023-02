Coop Panga hoiuste maht on jõudsalt kasvanud: turul on konkurents hoiuste nimel

Panga klientide arv kasvas jaanuaris 2800 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv langes 700 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 149 800-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 66 100-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 27 protsenti.

Panga klientide hoiuste maht kasvas jaanuaris 12 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,52 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kahanesid 15 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 5 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 22 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 35 protsenti.

«Jaanuar oli klientide aktiivsuse kontekstis aasta algusele omaselt pigem rahulik kuu. Peamiste trendidena näeme, et turul on konkurents hoiuste nimel ning uued laenutaotlused on langustrendis. Sellest lähtuvalt olid ka jaanuarikuus meie ärimahtude kasvud tagasihoidlikud, ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.