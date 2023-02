LHV laenuportfell vähenes

AS LHV Group teenis jaanuaris konsolideeritult 10,7 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 12,3 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 2,1 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahalduse puhaskasumiks kujunes 430 tuhat eurot. AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks jäi jaanuaris 66 tuhat eurot ja LHV UK Limitedi puhaskahjumiks 1,6 miljonit eurot.