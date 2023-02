Luminor: uus aasta algas väärtpaberiturgudel varasemast rõõmsamalt

Kose märkis, et kuna hinnatõus on endiselt suur, pöörasid investorid suurt tähelepanu USA detsembrikuistele inflatsiooninäitajatele. «Need andmed pettumust ei valmistanud. USA tarbijahinnaindeks tõusis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes detsembris 6,5 protsenti, mis oli madalam kui novembri 7,1 protsenti ja juunikuine 9,1 protsendine tipptulemus,» rääkis Kose.

«Investorid on üha rohkem veendunud, et inflatsioonilaine on taandumas.»

Koos oktoobri ja novembri andmetega on alusinflatsioon (mis ei hõlma toiduainete ja energia kõikuvat kategooriat) nüüdseks aeglustunud kolm kuud järjest, mis viitab inflatsioonitempo vähenemisele. «Investorid on üha rohkem veendunud, et inflatsioonilaine on taandumas, mis on aidanud turumeeleolu stabiliseerida,» ütles Kose.

Lisaks inflatsioonitempo aeglustumisele läks USA majandusel neljandas kvartalis analüütikute ootustest paremini: SKP kasvas 2022. aasta viimasel kolmel kuul aastases võrdluses 2,9 protsenti võrreldes prognoositud 2,6 protsendiga. «Sellest nähtus, et majandus ja tarbimine on endiselt kasvukursil. Turud reageerisid positiivselt, kuna investorid suurendasid tõenäoliselt USA Föderaalreservi nn pehme maandumise narratiivi usaldusväärsust,» selgitas Kose. Üleilmsed turud võtsid uudised USA majanduskasvu kohta samuti hästi vastu ning Euroopa ja Aasia aktsiad tõusid.

Praegu on käimas neljanda kvartali tulemuste avaldamise hooaeg ja investorid otsivad teavet majanduse olukorra kohta. Kose nentis, et ettevõtted on enamasti muutunud hinnangute andmisel ettevaatlikumaks, kuna kasumid on nõudluse aeglustumisest ja tööjõukulude tõusust tingituna surve all. «Tulemuste avaldamise hooaja eel oli põhiküsimus selles, kas 2023. aasta kasumitega seonduv pessimism on läinud liiga kaugele. Kui edasised kasumihinnangud ei anna pessimismile alust, võib loomulikult oodata positiivsema kauplemisaktiivsuse jätkumist,» kinnitas Kose.