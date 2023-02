Ekspress Grupi kasum püsis vaatamata käibekasvule 2021. aasta tasemel

Kontserni juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis pressiteates, et juhatus hindab 12 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi, nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu, samuti säilitati vaatamata ebakindlale majanduskeskkonnale ning sisendhindade ja palgakulude kasvule kasumlikkus.

Rüütsalu tõi ka välja, et kontserni veebireklaami müük jätkas tõusu ajal, kui koguturg ei suurenenud. Müügitulu kasvu toetas ka digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv. Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta detsembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 12 protsenti ja ulatus 146 600 tellimuseni. Rüütsalu sõnul näitab digitellimuste arvu tempokas kasv, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli kontserni meediaettevõtete tulupoolel.