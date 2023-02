Hepsor kaotas mullu pisut nii käivet kui kasumit

Hepsoril on Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 335 uut korterit. Tänavu 31. jaanuari seisuga on Mārupes Dārzsi arendusprojektis Riia lähistel võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlminud 75 korterile 92-st ja teises Riia arendusprojektis, Kuldīgas Parks, on epinguid sõlmitud 103 korterile 116-st. Mõlemad projektid valmivad 2023. aasta teises kvartalis.