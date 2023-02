Investeerimisguru Warren Buffetti ettevõte tegi portfellis huvitavaid liigutusi

Berkshire ostis ka väikese ehitusmaterjalide tootja aktsiat. Nüüd kuulub neile ligi kümme protsenti Louisiana Pacificäu aktsiatest, kirjutab Associated Press.

Samuti käis müügikirves üle US Bancorpi aktsiatest, mida jäi 52,5 miljoni asemel kätte vaid 6,7 miljonit aktsiat. Ka Bank of New York Melloni aktsiate müük jätkus. Neljanda kvartali jooksul müüdi enam kui 37 miljonit selle panga aktsiat, millega jäi alles veel veidi üle 25 miljoni pangaaktsia.