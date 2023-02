Swedbank toob turule uue pensionifondi millenniumilastele

Elutsüklifondi loogika on lihtne. Nimi näitab, mis aastal sündinud kliendile toode suunatud on. Selle fondi sihtkliendil on pensionile minekuni jäänud üle 30 aasta, seega hoitakse fondis maksimaalselt riskantsemaid varaklasse – aktsiaid ja kinnisvara. Aktsiarisk fondis hakkab järk-järgult vähenema alles 15 aasta pärast ehk pensioniea lähemale jõudes.