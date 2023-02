Swedbank toob turule uue pensionifondi millenniumlastele

Uus Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele on aktiivselt juhitud elutsüklifond. Elutsüklifondi loogika on lihtne. Nimi näitab, mis aastate vahemikus sündinud kliendile toode suunatud on. Selle fondi sihtkliendil on pensionile minekuni jäänud üle 30 aasta, seega hoitakse fondis maksimaalselt riskantsemaid varaklasse – aktsiaid ja kinnisvara. Aktsiarisk fondis hakkab järk-järgult vähenema alles 15 aasta pärast ehk pensioniea lähemale jõudes.

«Swedbankil on ainulaadne ja terviklik pakkumine Eesti turul. Meil on elutsüklifondid kõikidele tööturul aktiivsetele klientidele. Eraldi 100% aktsiariskiga indeksfond klientidele, kes soovivad ise otsustada, millal pensionile jäävad ja kui kaua soovivad kõrgeima riskiga fondis koguda. Samuti konservatiivne fond kliendile, kellel on pensioniiga juba lähedal või käes või kes eelistab madalat riski. Meile on oluline, et klientidel oleks oma pensionipõlve kindlustamine lihtne ja arusaadav ning turvaline. Elutsüklifondis kogudes ei pea koguja ise fondi vahetama, ta on alati vastavalt tema vanusele sobivaima riski ja tootlusega fondis,» ütles Swedbank Investeerimisfondid ASi juht Age Petter.