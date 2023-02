INVESTOR MARI ⟩ LHV prognoos ei jätnud mind külmaks, ostsin aktsiat

Tänavu peaks panga maksueelne kasum kasvama 68% võrra 127,2 miljoni euroni. See tähendab, et eelmise aasta vaikse aasta järel peaks tänavu taas tulema korralik kasumikasvu aasta.

Laenude kasv aeglustub seitsme protsendini, aga see on siiski kasv ka majanduslanguse ajal.

Mulle meeldib LHV ambitsioon kasvada kümne aasta perspektiivis Eesti suurimaks ja kasulikumaks pangaks. Viie aasta perspektiivis on kasvada suuruselt teiseks pangaks. Tänavune ootus on see, et kõik äriüksused jõuaksid kasumisse.