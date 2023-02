Hiina suure börsitõusu taga pole sealsed väikeinvestorid

«Küsisin jaanuaris WeChat gruppides oma veteraninvestoritest sõpradelt ja sotsiaalmeediast, et milliseid aktisaid ja millal peaks ostma,» ütles Ma Reutersile. «Ma ikka ei julge veel osta. Mind häirib aktsiate suur päevast päeva hinnakõikumine. Mul ei ole ka investeerimiseks suuri summasid. Eelmise aasta kahjumid on kohutavad.»

Alates mullu novembrist toimunud A-aktsiate tõusu taga ei ole väikeinvestorite ostud, vaid välisinvestorite raha lisandumine, kes panustavad Hiina majanduse paranemisele. Samas kohalikud on avanud vähe uusi maaklerkontosid ja kasutavad vähe laenuraha aktsiate ostmiseks. Samal ajal on hiinlaste säästud kasvanud, mis viitab, et nad on ettevaatlikud.