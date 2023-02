Buffetti äripartner nimetas Teslat Hiinas sealse elektriautotootja haledaks varjuks

«Ma pole suutnud kunagi teha midagi nii head Berkshire Hathawayle, kui leida BYD,» rääkis 99-aastane Munger. «Berkshire’i esialgne investeering oli 8–9 miljardit dollarit ja sellelt on teenitud pagana head tootlust.»

2008. aasta septembris ostis Berkshire umbes 220 miljonit BYD aktsiat. Kümne aastaga tõusis aktsia enam kui 600 protsenti, sest elektriautode müük kasvas võimsalt. Läinud aastal müüs Berkshire maha olulise osa BYD aktsiatest, kuna aktsia muutus liiga kalliks.

«Praeguse BYD aktsia hinna juures on ettevõte väärt rohkem kui terve Mercedese kompanii. See pole odav, kuid on väga märkimisväärne ettevõte,» lausus ta.

Aga kuidas Berkshire Hathaway leidis Hiina elektriautode tootja? Munger ütles, et temale tutvustas BYDd varahaldusfirma Himalaya Capitali asutaja Li Lu. Mungeri sõnul on BYD asutaja ja juhatuse esimees Wang Chuanfu erakordne inimene – tõeline geenius ja töönarkomaan.

Mungerilt küsiti, et kas ta eelistaks investeeringuna Teslat või BYDd. Guru kostis vastuseks, et see on lihtne küsimus: «Tesla langetas läinud aastal Hiina turul hinda kaks korda. BYD tõstis hinda. Nad on otsesed konkurendid. BYD on Hiinas Teslast kaugelt ees.»

BYD teatas hiljuti, et nende tänavune kasumiprognoos on 16,3 miljardit jüaani ehk 2,4 miljardit dollarit. See tähendaks aastaga kasumi 1200-protsendilist kasvu.