Nestle kulud sõid kasumit, ettevõte plaanib hinnatõusu

Ta ei nõustunud ütlema, kui suurest hinnatõusust käib jutt. Ta märkis, et hinnatõus on vajalik, kuna toorainete kallinemine tegi ettevõttele kahju.

Tarbijate ostujõud on juba niigi pärsitud aastakümnete suurima inflatsiooni tõttu. See suurendab muret, et perede eelarved on niigi pingul ja see nõrgendab majandusi, kirjutab Reuters.