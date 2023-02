MARI PORTFELL ⟩ Ostsin rohepöördele panustades Austraalia kaevandusgigandi aktsiat

Selgus, et kumbki plaan pole kergesti teostatav, kuna ilma imeta ei tule vasetootmine järele. Vasele on elektrilises mõttes lähedane ja vaata et paremgi hõbe, kuid seda on liiga vähe ja see on liiga kallis, ning alumiinium, mis on tunduvalt kehvem. Ei tahaks nagu tagasi minna alumiiniumjuhtmete maailma.