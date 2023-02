USA tootjahinnaindeks hirmutas investoreid

See viitab, et USA keskpank peab inflatsiooni kontrolli alla saamiseks tõstma intressimäära oodatust kõrgemale ja jätma sellele tasemele pikemaks ajaks.

«Kuidas sa ka ei vaataks, inflatsioon on kuum,» ütles National Australia Banki analüüsijuht Tapas Strickland Reutersile. «Viimased näidud viitavad, et USA keskpank peab jätkama intressimäära tõstmist ja intressimäär peab jääma kõrgeks pikemaks ajaks.»

Praegune turuvaade on selline, et USA intressimäär teeb tipu juulis 5,28 protsendil ja on aaasta lõpuni vähemalt viiel protsendil.