INTRESSIRALLI ⟩ Coop Pank tõstis tähtajalise hoiuse intressimäärad 3 protsendini

«Lisaks tähtajaliste intresside tõstmisele jätkame eraklientidele Rändrahnu arvelduspaketis 1% aastaintressi maksmist nõudmiseni hoiusele ehk arvelduskonto jäägile. Intressi väljamaksed on seejuures igakuised. Eesti pankade seas on see väga vähe levinud pakkumine, kuid klientide jaoks on selle suur eelis see, et kontol seisev raha teenib pidevalt tootlust, kui samas on see alati kättesaadav ja kasutatav,» rääkis Kerem.