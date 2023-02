KOMMENTAAR ⟩ Eesti Energia salastas suure laenu juures kõige olulisema

Nimelt õnnestus energeetikagigandil võtta sündikaatlaenu 600 miljonit eurot viieks aastaks, et maksta tagasi sellel aastal läbi saav võlakirjaemissioon mahus 500 miljonit eurot.

Ettevõte märkis, et sõlmitud laenuleping on seotud jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. See tähendab, ettevõte peab muutuma keskkonnasõbralikumaks.

Kuid uudises on puudu kõige olulisem asi - milline on laenu intressimäär ehk palju laenuraha eest maksta tuleb.

Arusaadav, et üldine intressitase on tõusnud. Lisaks ei vaata pangad ega fondid hästi kivisöe- ja põlevkivienergeetika peale, sest need ei toeta rohepööret ja keskkonnahoidu. Seda kõike peaks peegeldama riskipreemia.

Seda me aga ei tea, sest Eesti Energia ja sündikaadis osalevad pangad otsustasid intressimäära salastada.

Kummaline, et riigiettevõte saab endale sellist varjamist lubada.

Karta on, et see intressimäär on nii kõrge, et sellest ei taheta rääkida.

Kolmapäeval laenas Läti energiaettevõte Latvenergo kuue aastaste rohevõlakirjade vormis 50 miljonit eurot. Ettevõte ei pidanud vajalikuks varjata intressimäära, mis on fikseeritud võlakirjade lõpuni tasemel 4,952 protsenti aastas.

Kui Eesti Energia teatas, et neil osales sündikaadis kümme panka ja fondi, siis Latvenergo võlakirju tahtis enam kui 20 ostjat kogusummas 132,6 miljonit eurot.