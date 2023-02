Iute grupp kolmekordistas kasumi

«Viisime lõpule mitmed eelmistel aastatel ellukutsutud algatused ning tänu sellele saavutas meie äritegevus eelmisel aastal täiesti uued mõõtmed. Üha suurem osa meie Balkanimaade klientidest kasutavad digitaalseid lahendusi. MyIute äppi, mis võimaldab kasutada meie digitaalseid laenu- ja makseteenuseid, on alla laetud juba enam kui 477 tuhat korda,» ütles Iute Groupi juht Sild pressiteates.

Ettevõttel on Silla sõnul 178 tuhat laenukohustusi nõuetekohaselt täitvat klienti ja üle 90 tuhande kliendi, kes kasutavad makseteenuseid. Grupi põhiturud on Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. «2022. aastal Moldovas omandatud Energbankis viime läbi ümberkorraldusi juhtimises, klienditeenindusprotsessides ja tehnoloogialahendustes. 2022. aastal panustas pank grupi puhaskasumisse ligi 5 miljonit eurot ning eesmärk on panga senikasutamata potentsiaal panna grupi kasvu jaoks tööle,» selgitas Sild.

Tulevikuplaanidest rääkides sõnas Sild, et ettevõte põhilised investeeringud on andmeteaduse arendamisse, et parandada kliendikogemust ja kasvatada müüki, makseteenuse arendamine ja lansseerimine Albaanias, Iute laenu- ja makseteenuste ühendamine e-kaubandusega ning täielikult digitaalse klienditeekonna loomine grupi esimeses pangas. «Albaania on esimene turg, kus lanseerime aasta teises pooles võimaluse võtta Iute virtuaalsesse rahakotti vastu mistahes makseid ja kasutada raha digikanalites. Lisaks on plaanis tulevikus pakkuda võimalust sooritada piiriüleseid makseid,» rääkis Sild.