HSBC: ühes intressitõusuga saab ka kasumipidu läbi

Kõrgemad intressimäärad tõstsid puhasintressitulu, kuid aktsia langes Hongkongis kaks protsenti. Põhjuseks on panga ettevaatlik tulevikuvaade.

Pank plaanib maksta erakordset dividendi 0,21 dollarit aktsia kohta, kuna saadi Kanada äri müügist kümme miljardit dollarit kasumit. Kuigi dividend võinuks rõõmustada, ei meeldinud investoritele see, et pank ei tõstnud edukuse eesmärke. Selleks on jätkuvalt kapitali vähemalt 12 protsendine tootlus.