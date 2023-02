5 peamist viga, mida teeb kogenud investor ja kuidas neid vältida

Emotsionaalse investeerimise vältimiseks peaksid investorid püüdma suhtuda investeerimisse pikaajaliselt, olema distsiplineeritud ja vältima impulsiivseid otsuseid, mis põhinevad lühiajalistel turukõikumistel. Töötage endale välja isiklik terviklik investeerimisplaan koosfinantseesmärkide seadmise, varade jaotamise strateegia määratlemise ja nende eesmärkide saavutamiseks ajakava koostamisega. Oluline on sellest plaanist ka kinni pidada ning vältida investeerimisel soovi teha muudatusi lühiajaliste turuliikumiste või emotsioonide põhjal. Alati võite konsulteerida ka finantsnõustajaga, et saada investeerimisotsuste kohta teine arvamus ja veenduda, et need on kooskõlas teie pikaajaliste finantseesmärkidega. Regulaarne investeeringute monitoorimine aitab olla kursis juba tehtud investeeringute tootlusega ja võimaldab teha teadlikke otsuseid tulevikus. Vajalik on ka eneseharimine, et saavutada parem arusaamine turgude toimimisest ja aktsiahindu mõjutavatest teguritest – seegi võib aidata investoril võtta ratsionaalse vaatenurga ja vältida impulsiivseid otsuseid.