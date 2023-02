Tallinki aktsionärid jäävad tänavu dividendidest ilma

Sõda andis tagasilöögi

«Dividende maksame niipea kui majandustulemused seda võimaldavad,» ütles Nõgene. «Praegu on olulisem vähendada laenukoormust, mis on oluline kõrgenevate laenuintresside tingimustes. Kui oleme kriisiaastate laenud tagasi maksnud, siis hakkame ka dividende maksma.»

Eelmise aasta muutis Tallinki jaoks keeruliseks 24. veebruaril alanud sõda Ukrainas, mis tõi kaasa kõrged kütusehinnad ja vähendas reisijate valmidust reisida. Aasta teises pooles olemasolevate liinide ja laevade täituvus paranes, kuid Tallinna-Stockholmi liinil opereeritakse endiselt ühe laevaga ning teise laeva lisamine sel aastal on vähetõenäoline.

«Kui tavapäraselt oli kütusekulu alla 10%, siis praegu on oluliselt suurem,» rääkis Nõgene. «Kui meil oleks olnud 2019. aasta kütusehinnad, oleks me teinud suurepärase tulemuse. Tänavu sõltub, kui palju on inimestel vahendeid reisimiseks, mis reisiotsuseid nad teevad ja kui palju pardal tarbivad.»