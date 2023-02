Börsilt lahkuda plaaniv Clevon jäi suurde kahjumisse

«Kuigi IPO oli edukas, on praeguseks ilmnenud vajadus First Northilt lahkuda: Clevon ASi tootearendus (st isejuhtiva sõiduki ja sellega seotud tehnoloogia arendamine) vajab täiendavat kapitali ja selle kaasamine kas väärtpaberite pakkumise teel kauplemiskohas või suunatud pakkumiste teel kauplemiskoha väliselt on finantsturgude praegustes tingimustes äärmiselt vähetõenäoline,» vahendas ettevõte börsiteates. «Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et kaasamaks täiendavat kapitali on vajalik First Northilt lahkumine.»