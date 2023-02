Börsiettevõtte robot hakkab transportima Viljandi haigla analüüsimaterjale

Clevoni juhatuse liige Arno Kütt ütles börsiteates, et Viljandi haigla ettepaneku üle pikalt ei mõeldud ning pärast vajalike hindamiste läbiviimist võtsid ettepaneku vastu. Tema sõnul on koostöö heaks näiteks, et ka Clevoni väikeses kodulinnas Viljandis on võimalik katsetada maailmatasemel tehnoloogiat.