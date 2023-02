Turud muutsid meelt: Euroopa keskpanga intressiralli kestab ka tuleval aastal

Kui varem arvati, et intressitõstmised lõpevad selle aastaga, siis nüüd on olukord muutunud ning esmakordselt panustavad turgudel osalejad sellele, et Euroopa Keskpanga intressitõstmised kestavad ka järgmisel aastal. Ootus tõi kaasa Saksamaa võlakirjade müügi ning lennutas tootlused enam kui 11 aasta kõrgemale tasemele.