EfTEN United Property Fundi osaku väärtus pisut kasvas

Alates fondi loomisest 2021. aasta juuni lõpus on fondi tootlus olnud 11,7 protsenti ning investeeritud kapitali tootlus 12,7 protsenti. Fondi omakapitalist on 30 protsenti investeerimata, teatas EfTEN börsile.

Alates jaanuari keskpaigast on fond täheldanud esimesi oodatud muutuste märke Baltikumi ärikinnisvaraturul: esimesed müüjad on hinnaootusi allapoole korrigeerimas ning turule on tulnud madalama hinnatasemega pakkumisi. Praegu piirdub see siiski peamiselt Vilniuse niinimetatud B-klassi büroode segmendiga, kus EfTEN United Property Fund omab juba arvestatavas mahus investeeringuid.