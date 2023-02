DelfinGroupi kasum kasvas aastaga 40%

Lisaks poodide arendamisele on ettevõtte pidev prioriteet müüa kasutatud ja uusi kaupu internetis. Klientidele pakutakse ostetud kaupadele garantiid, mugavat kohaletoimetamist ja laia tootekategooriate valikut. Selle valdkonna areng on tihedalt seotud ka ettevõtte sihipärase investeeringuga digitaliseerimisse. «Igas oma ärisegmendis keskendume ka digilahendustele, mis jääb ettevõtte jaoks järjepidevaks lähenemiseks. Näiteks eelmisel aastal investeeriti digilahendustesse enam kui 100 000 eurot, müügis on meie fookuses ringmajanduse edendamisel ja teadlikkuse tõstmisel. Peame tegema koostööd, et vähendada CO2 heitkoguste vähendamiseks ja testitud kaupade ostmine on üks väga lihtne viis. Kui tahame, et talved oleksid ka edaspidi ilusaid ja lumised, siis peame tegutsema! DelfinGroupi poolt arendatud Banknote veebipoe pakutavad teenused ja isiklikud kontorid on samm rohelisema elustiili poole,» lisas Ādmīdiņš.