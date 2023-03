Saunumi käive oli veebruaris 222 200 eurot

«Veebruarikuu on Saunumil olnud ajalooliselt vaikne kuu. Siiski on hea tõdeda, et kuu käibest ligi 70 protsenti moodustas eksportmüük,» kommenteeris Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal, kelle sõnul on eksportturgude ehitamine raske ja vaevarikas töö.