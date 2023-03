Enefit Greeni kvartali puhaskasum vähenes kümnendiku võrra

«Lõppenud aastal tegi Enefit Green taskukohase hinnaga elektri turule toomiseks kokku poole miljardi euro ulatuses investeerimisotsuseid, millest kolm olid maismaatuulepargi ja kolm päikesepargi rajamise kohta. Nende hulgas alustasime Eestis 255-megavatise Sopi-Tootsi tuulepargi ehitust ja Leedus kolme-etapilise Kelme projekti esimese, 80 megavatise osa rajamist. Ehitame kokku praegu kümmet uut tuule- ja päikeseparki koguvõimsusega 596 megavatti. See tähendab, et ehituses olev tootmisvõimsus on suurem kui Enefit Greeni praegune tootmisvara,» kirjutas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. «Enefit Green tootis 2022. aastal 1,1 teravatt-tundi elektrit ja 566 gigavatt-tundi soojusenergiat. Mõlema valdkonna toodang jäi alla aasta varasemale ning seda eelkõige tuulekiiruse ja madalama töökindluse tõttu. Vaatamata mõnevõrra väiksemale tootmismahule paranesid majandustulemused.»