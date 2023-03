Nordic Fibreboard kasvatas mullu pisut käivet ja kasumit

Lõppenud aasta neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu pisut üle 2 miljoni euro, vähem kui 2021. aasta neljandas kvartalis, kui teeniti 2,3 miljonit eurot. Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu viimases kvartalis langes aastaga 12 protsenti. Ülejäänud tulu allikaks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu oli 11 000 eurot, teatas ettevõte börsile.

Kogu 2022. aasta konsolideeritud müügikäive kasvas võrreldes 2021. aastaga 10 protsenti, müügikasvu põhjuseks oli puitkiudplaatide suurenenud müük peamistel turgudel, milleks on Soome, Taani, Eesti ja Läti. Kontserni brutomarginaal aga langes 2021. aasta 33 protsendilt 2022. aastal 23 protsendile, mille peamisteks põhjusteks on toorainete, põhiliselt hakkepuidu ja energia kallinemine.

Eelmise aasta viimases kvartalis toimunud nõudluse vähenemise tõttu otsustas ettevõte 2023. aasta alguses teha tehases suuremaid hooldustöid, lükates seega tootmisliini taasavamise edasi kuni 20. veebruarini. See andis võimaluse realiseerida ka liigse laovaru. Viimastel nädalatel, enne aruande avalikustamist, on ettevõte turgudel täheldanud nõudluse kasvu, mis tuleneb üldisest makromajandusliku kindluse suurenemisest, nagu näiteks stabiilsemad energiahinnad ning inflatsiooni langus.

Ettevõtte põhitooraine, hakkepuidu hinnatase näib võrreldes 2022. aasta lõpuga mõnevõrra leevenevat, samas kui suuruselt teise sisendkulu, milleks on elekter, hind on fikseeritud kõrge hinnaga. Ettevõtte elektrileping lõppes 31. detsembril ning uus elektrileping, mis kehtib tänavu 1. jaanuarist 2024. aasta 30. juunini, sai sõlmitud eelmisest lepingust kõrgema hinnaga.

Kuna ettevõttel oli 2023. aasta alguses pikem tehase hooldusperiood, mille jooksul toodangut ei olnud, kuid tuli arvestada tavapäraste püsikuludega, eeldab ettevõte, et aasta esimese kvartali majandustulemused on nõrgad. Sellegipoolest on tavaliselt ehitusmaterjalide turg aktiivsem kevadkuudel ja praeguses faasis tundub ettevõtte teatel, et see on jätkuvalt nii ka sel aastal.