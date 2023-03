Iutecredit alustab eurovõlakirjade vahetuspakkumist

Eesmärk on refinantseerida 2019/2023 eurovõlakirjad ja suurendada 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra, teatas Iute börsile. Vahetuspakkumine kestab 29. märtsini.

2019/2023 eurovõlakirjade omanikele pakutakse 2021/2026 eurovõlakirju, mille intressimäär on 11 protsenti aastas, mida makstakse kord poole aasta tagant ja mille vahetuspakkumise väljalaskehind on 96,5 protsenti. Iga uue võlakirja vahetushinna vahe ja selle nimiväärtus – 35 eurot vahetatud võlakirja kohta – ning 7. veebruarist kuni 6. aprillini kogunenud intressid tasutakse rahas.

Vahetuspakkumise valinud investorid saavad täiendava tasu, mis koosneb 1 protsendi suurusest vahetustasust ehk 10 eurot vahetatud võlakirja kohta. Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 12,6 protsenti. Võlakirjad, mida ei vahetata, lunastatakse lunastustähtajal. Varasem tagasimaksmine ei ole ette nähtud.

Võlakirjade erinevate nimiväärtuste tulemusena on vahetussuhe 1:10 ehk üks 2019/2023 eurovõlakiri annab omanikule õiguse märkida kümme uut 2021/2026 eurovõlakirja. 2019/2023 võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja 2021/2026 eurovõlakirja nimiväärtus on 100 eurot.