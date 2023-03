Buffett on jätkuvalt optimist, kuid talle valmistab muret Bideni sõda aktsiate tagasiostu vastu

«Nad oleks võinud investeerida tootmisesse kütuse hindade all hoidmiseks, selle asemel, et kasutada rekordkasumeid oma aktsiate tagasi ostmiseks, millega rikastati ettevõtete juhte ja aktsionäre,» ütles Fox Newsile toetudes Biden. «Ettevõtted peaksid tegelema mõistlike asjadega. Seetõttu teen ettepaneku tõsta aktsiate tagasiostu maks neljakordseks ja see soodustaks pikaajalisi investeeringuid. Nad teenivad ikka märkimisväärset kasumit.»

Buffetti ja 99-aastase asejuhi Charlie Mungeri veetav ettevõte on kasvatanud 1965. aastast 2022. aastani investorite vara Berkshire Hathaway aktsiate tõusu näol 3 787 464 protsenti. USA aktsiaturg teenis koos dividendidega S&P 500 indeksi näol samal ajal kõigest 24 708 protsenti, kirjutab Reuters.

Munger märkis, et väga palju on õppida varem elanud inimestelt.

«Investorid peavad edu saavutamiseks õppima olema kannatlikud, kuna maailm on täis lolle hasartmängureid,» ütles ta. «Kannatlikkus on õpitav. Pikaajaline vaade ja võime keskenduda pikale ajahorisondile annavad võimsa eelise.»

Kõrges vanuses investorid on jätkuvalt avatud muutustele.

«Kui maailm muutub, pead ka ise muutuma,» lausus Munger. «Warren ja mina oleme aastakümneid vihanud raudteekompaniide aktsiaid. Aga maailm muutus ja lõpuks on USAs järel neli hiiglasliku raudtee-ettevõtet, kellel on täita Ameerika majanduses oluline roll. Me olime aeglased muutuse tunnistamisel, kuid parem teha seda hilja kui mitte kunagi.»