Elon Muski master plan jättis investorid külmaks

Tesla finantsjuht Zack Kirkhorn prognoosis, et Tesla peab investeerima seni investeeritust kuus korda rohkem, et jõuda pikaajalise eesmärgini tõsta 2030. aastaks autotoodang 20 miljoni autoni aastas. See tähendaks praeguselt tasemelt toodangu kümnekordistamist. Tema sõnul on arve 175 miljardit dollarit. Kus selleks raha tuleb, sellest polnud juttu.