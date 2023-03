BaltCap pakub HansaMatrixi investoritele võimalust müüa aktsiaid turuhinnast kõrgema hinnaga

«Oleme alustanud HansaMatrixi vabatahtlikku aktsiate ostupakkumist eeldusega, et võimaldada senistel aktsionäridel realiseerida oma investeering turuolukorrast parematel tingimustel. BaltCapi eesmärk on saavutada vähemalt 75-protsendiline osalus ettevõttes, milleks on vajalik kõigi aktsionäride, sealhulgas jaeinvestorite aktiivne osalus. Eesmärgini mitte jõudmisel jätkab HansaMatrix oma praeguse omandistruktuuriga. Seetõttu soovitame HansaMatrixi investoritel kasutada seda võimalust praegu ning palume kõikidel aktsionäridel informeeritud otsuse tegemiseks tutvuda ostupakkumise prospektiga. Oleme BaltCapis pühendunud tagama sujuv tehing kõikide osapoolte huvisid arvestavalt,» kommenteeris BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks.

Pakkumise vastuvõtmiseks peavad HansaMatrixi aktsionärid võtma ühendust oma väärtpaberikontot haldava panga või investeerimismaaklerfirmaga. Pakkumine kehtib 30 päeva alates prospekti avaldamisest Nasdaq Balticu veebilehel - alates 2. märts kuni 31. märts kell 16.00. Oluline on tähele panna, et pakkumisel on kindel tähtaeg, nii et aktsionärid, kes soovivad osaleda, peavad kinni pidama pakkumise kehtivuse tähtaegadest.