INVESTOR MARI ⟩ Veebruar läks investeerimisel aia taha

Ettevõtted avaldasid neljanda kvartali tulemusi ja juba tulevad ka dividendiettepanekud. Olen natuke jänni jäänud nende jälgimisega, kuigi portfellis pole teab mis palju investeeringuid. Ehk on seal huvitavaim see, mida alanud aasta kohta prognoositakse. On ka ütlus, et inimene teeb plaane, aga jumal naerab. Vaadake kui kiiresti pöördusid intressmäära languse unistused ja asendusid veel kõrgema intressimäära ja selle kauem kõrgel püsimise vaatega. Raha hind mõjutab kõike ja kõiki.

Investorid ja spekulandid on üks püsimatu seltskond. Seega pole imestada, kui investorid jõuavad selle aasta jooksul veel mitu korda muutuda optimistideks ja pessimistideks. Kas sellel on ka kümnetesse aastatesse ulatuva investeerimishorisondi puhul tähtsust? Majandusse on alles raskemad ajad jõudmas. Keskpank krutib intressi üles, see jahutab majandust. Kas sellest on ka mingit kasu inflatsiooni ohjeldamisel, on küsitav. Tundub, et laenukulu kallinemine on kapitalismis toojatele, vahendajatele ja poekettidele järjekordne hea hinnatõstmise argument.