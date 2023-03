Kas krüptoinvestorid peaksid kartma MiCAt?

Kui vaatame krüptovaraturgude raamistiku peamisi eesmärke, siis üheks on selguse loomine õiguskeskkonnas, sest ühenäoline regulatiivne keskkond toetab selget ja ausat turu toimimist. Teine eesmärk on toetada innovatsiooni ja selle arengut. Kolmanda eesmärgina on osundatud tarbijate ja investorite kaitsele ning turu usaldusväärsusele. Viimase eesmärgina on nimetatud finantsstabiilsuse tagamine. RAB on virtuaalvääringu riskide hulgas oma 2022. aasta aruandes toonud välja, et virtuaalvääringuid kasutatakse järjest sagedamini kuritegelikel eesmärkidel, nii kuriteo toime panemiseks, kui ka kuritegelikul teel saadud vara jälgede peitmiseks. Samast uuringust nähtub, et Eestis oli 2021. aasta keskpaigas registreeritud umbes 55% - üle poole - maailma kõikidest virtuaalvääringu teenusepakkujatest. Kui siia kõrvale veel vaadata aastatel 2020-2021 Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riiklikku riskihinnangut, mille kohaselt virtuaalvääringu teenusepakkujatel on esikoht nii rahapesu-alase ohutaseme, kui terrorismi rahastamise ohu valdkonnas, on selgelt mõistetav tänase järelevalve aktiivsus.