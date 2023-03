Iute alustab täna 50-miljoni eurose võlakirjaemissiooniga

Balkanimaades pangandus- makse- ja järelmaksuteenuseid ja kindlustusvahendust pakkuva Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul on Iute võlakirjad jaeinvestoritele võimalus saada kokku lepitud sissetulekut kasvavalt ettevõttelt. «Eelmine aasta oli meil ajaloo parim aasta nii bilansi, kliendiarvu, tulude kui puhaskasumi mõttes, kolmekordistasime puhaskasumi. Meie eesmärk on jõuda kolme aasta jooksul miljoni aktiivse kliendini ning saavutada 2026. aasta lõpuks bilansimaht 1 miljard eurot,» rääkis Sild ettevõtte kasvuplaanidest.

Silla sõnul tagab võlakirjadesse investeerimine kindla rahavoo. «Iute teeb intressimakseid kaks korda aastas. Võlakirjad on võrreldes aktsiatega ettearvatavam viis oma säästud kasvama panna. Investoril on õigustatud ootus, et kindlatel kuupäevadel laekub tema arvele kindel summa,» rääkis ta.