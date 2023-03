Hiina aeglane majanduskasvu eesmärk pani investoreid pead vangutama

Investorid pettusid mõnevõrra Pekingi tagasihoidlikust majanduskasvu eesmärgist. Hiina majanduskasvu eesmärk on kõigest viis protsenti, kuid investorid ootasid siiski üle 5,5-protsendist sihti. Samas midagi drastilist pole, sest hiljutised makronäitajad on piisavalt tugevad, et hoida investorite optimismi, kirjutab Reuters.

Sel teisipäeval ja kolmapäeval on USA Kongressi ees oodata USA keskpanga juhi Jerome Powelli pinnimist, kust võib tulla sõnum, et vajalikud on järsemad intressitõstmised. Selles osas on põhjust oodata reedet, kui avaldatakse Ühendriikide veebruari tööturu näitajad.