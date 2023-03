Hiina teeb energiajulgeoleku tõttu panuse kivisöe kasutusele

Venemaa invasiooni järel Ukrainas ja Hiina kodumaise varustuse pudelikaelad on sundinud viimastel aastatel keskendama energiajulgeolekule.

Läinud aastal tootis maailma suuruselt teine majandus kivisöest 56,2 protsenti elektrist. Samas on järsult suurendatud maagaasi ja taastuvenergia osakaalu, et vähendada õhusaastet.

Kuna taastuvenergia toodang on kõikuv, leidsid poliitikategijad usaldusväärse ja kergesti kasutatava kivisöe energia baasvajaduse rahuldamiseks. Mullune kuum suvi ja Kagu-Hiinat tabanud hüdroenergia toodangu kahanemine tõi kaasa elektrikatkestused.

Hiina kiitis heaks täiendavalt 106 gigavati ulatuses kivisütt kasutavate elektritootmisvõimsuste ehituse. Seda on neli korda rohkem kui mullu ja see on suurim tootmisvõimsuste lisandumine alates 2015. aastast.