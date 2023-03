Šveitsi keskpank flirdib tulevikus negatiivse omakapitaliga

2021. aastal ulatus keskpanga kasum 26 miljardi frangini. Kahjum tähendab, et keskpank ei tee väljamakseid ei Šveitsi keskvalitsusele ega kantonitele ning ka dividendiinvestorid võivad omanikutulust suu puhtaks pühkida. Šveitsi keskpanga aktsiaid ostnutele on dividendita jäämine harv kogemus, eelmine kord juhtus see 1907. aastal.