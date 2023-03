Erkki Raasuke liitub Inbanki nõukoguga

«Erkki on kogenud tippjuht, kellel on oma nägemus ja selge arusaam valdkonna toimimisest. Usun, et Erkki põhjalikud kogemused aitavad Inbankil teha paremaid otsuseid ja kasvada oluliseks tegijaks Euroopa embedded finance’i valdkonnas,» lisas Andresoo.

«Mul on väga hea meel liituda meeskonnaga, kes on tõestanud mitmel korral, et nad oskavad luua ja kasvatada kaasaegset finantseerimisäri. Inbanki selge suund, otsusekindlus ja pühendunud elluviimine on väga inspireerivad. Tahan anda enda panuse selle kasvu kiirendamiseks,» ütles Erkki Raasuke.