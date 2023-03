Robus laienes mobiilseadmetesse ja uuendas hinnastuspõhimõtteid

Varasemalt vaid veebist leitavad Robuse videotreeningud on nüüd saadaval ka Robus Athletics äpis, mida saab laadida nii Apple’i kui Android seadmetesse. Samal ajal muutis Robus oluliselt ka hinna- ja kasutuspõhimõtteid ning töötas välja uue Hybrid Athlete treeningsuuna, mis koosneb kolmest uuest sünergilisest videotreeningust nädalas ja keskenduvad hüpertroofiale, rasvapõletusele ja plahvatuslikkuse arendamisele.

Robuse juhi Mikk-Alvar Olle sõnul on uuenduste eesmärk reageerida majanduse jahenemisega kaasnevale klientide tarbimishajumuste muutusele ja tuua digitaalse fitness-äri valdkonda uute oludega vastavaid innovaatilisi lahendusi.

Näiteks treeningute eest tasumisel saab nüüd Robuse platvormil igakuise püsimakse asemel soetada päeva- ja kuupileteid. Olle sõnul on muudatus otseses seoses tarbijaharjumuste muutustega. «Inimesed soovivad oma kulusid paremini kontrollida, mistõttu ei soovi nad terveks aastaks uusi püsivaid finantsilisi kohustusi juurde võtta ja pikaajalisi lepinguid sõlmida,» lisas ta.

Olle sõnul on oluline mõista, et digitaalne fitness ja klassikalised spordisaalid ei konkureeri, vaid täiendavad teineteist ja loovad sümbioosi. «Meie eesmärk on võimaldada spordiklubi kogemusele võimalikult sarnast tunnetust, pakkudes kliendile parima võimaluse treenida paralleelselt nii kodus, võõrsil kui ka saalis,» lisas ta.