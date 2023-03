INTRESSIŠOKK ⟩ Euroopa Keskpank peaks väga palju agressiivsemalt intressimäära tõstma

Alates läinud aasta juulist on Euroopa Keskpank tõstnud intressimäära kokku kolme protsendipunkti võrra. Märtsikuiseks istungiks on kommunikeeritud 0,5 protsendipunktist intressitõusu. Edasi on keskpank avatud vaatega istungist istungini ja sõltub makroandmetest.