Mida ootavad börsifirmade juhid uuelt valitsuskoalitsioonilt?

Ootan, et Eesti jätkaks avatud ja liberaalse majanduspoliitikaga, et soodustada uute ja kõrge lisaväärtusega töökohtade loomist. Tulumaksusüsteemi muutmist ei pea vajalikuks, sest see on stabiilselt hästi toiminud. Ootan, et avaliku sektori osalemine majanduses ei oleks 100% majandustsüklile reageeriv, vaid suudaks kas või osaliseltki toimuda vastupidiselt. Majandus on hetkel selges languses, mille oht on tööpuuduse kiire kasv. Nüüd on õige aeg alustada nende arenduste ja ettevõtmistega, mis lauasahtlis ootamas, sest ettevõtjatel on ressurssi ja huvi nendega tegeleda. Loodan, et riigikaitseliste teemade kõrval on haridussüsteemi kaasaajastamine ning rohepöördega seonduv kõrgeima prioriteediga. Nagu valimised näitasid, pole inimesed ammu tuleviku pärast niipalju muretsenud. Nordeconi juht Gerd Müller