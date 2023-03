Powell: USA intressimäärad tõusevad arvatust kõrgemale

Powelli sõnul näitasid jaanuari tugevad tööhõive, tarbijakulutuste, tootmistegevuse ja inflatsiooni näitajad, et varasemad pehmendavad suundumused on osaliselt pöördunud, mis oli tõenäoliselt tingitud ebatavaliselt soojast ilmast jaanuaris.

USA on tõstnud oma intressimäära viimase aasta jooksul 4,5 protsendipunkti, mil keskpank on üritanud ohjeldada inflatsiooni, mis on jätkuvalt üle pikaajalise eesmärgi kahe protsendi.