Riskifondi juht teenis mullu sektori ajaloo kõrgeima sissetuleku

Citadeli tegevjuht Ken Griffin teenis 2022. aastal 4,1 miljardit dollarit, mis on Institutional Investor'si iga-aastase edetabeli andmetel riskifondide juhtide seas eelmisel aastal kõige suurem ning ühtlasi ajaloos kõige suurem, vahendab Business Insider.

Samal ajal kui laiemad turud langesid ja S&P 500 kaotas eelmisel aastal peaaegu 20%, oli Citadeli juhtiva fondi kasum 38,1%. Institutional Investori andmetel oli eelmine aasta fondi parim aasta viimase 13 aasta jooksul ja fond on tõusnud kolme aastaga 117%. Griffin tõusis ühtlasi esimest korda kuue aasta jooksul rikaste nimekirjas esikohale.

Iga-aastane rikaste edetabel tõi välja, et riskifondide sektori 25 kõige paremini teenivat üksikisikut teenisid eelmisel aastal kokku 21,5 miljardit dollarit, mis on 2020. ja 2021. aasta järel suuruselt kolmas. See teeb umbes 860 miljonit dollarit ühe rahahalduri kohta.